Перевыборы позволят Украине договориться с МВФ о новой программе – советник Зеленского

"Украина просто обязана сделать все возможное, чтобы остаться в программе с Международным валютным фондом. Нас ждут большие выплаты – и в этом году, и в следующем, и МВФ нужен для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе… Я вижу риск – это то, что не было сделано то, что было обещано по антикоррупционной повестке дня", - отметил Устенко.

По его словам, выход из этой ситуации возможен через досрочные выборы, формирование новой коалиции в новом парламенте и выход на новую программу сотрудничества с МВФ уже осенью.

При этом экономист добавил, что также возможен вариант, когда украинская сторона и МВФ достигнут "передоговоренностей" в текущей программе (в сфере антикоррупционной повестки), в результате которых Киев получит уступки от руководства фонда, и будет продолжена текущая программа.

При этом он добавил, что для Украины важен сам факт продолжения сотрудничества с МВФ, а не факт получения 2,5 млрд долларов, поскольку от этого также зависит также и получение Украиной макрофинансовой помощи от других международных финансовых институций.

"Более важен сигнал, чем сам по себе объем финансирования", - подытожил экономист.

Напомним, миссия Международного валютного фонда 21 мая начнет работу в Украине для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с фондом stand-by и консультаций за IV статьей устава МВФ.