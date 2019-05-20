Перевибори дозволять Україні домовитися з МВФ про нову програму - радник Зеленського

"Україна просто зобов'язана зробити все можливе, щоб залишитися в програмі з Міжнародним валютним фондом. Нас чекають великі виплати - і в цьому році, і в наступному, і МВФ потрібен для фінансової стабільності в середньостроковій перспективі... Я бачу ризик - це те, що не було зроблено те, що було обіцяно по антикорупційної порядку денному", - зазначив Устенко.

За його словами, вихід з цієї ситуації можливий через дострокові вибори, формування нової коаліції в новому парламенті і вихід на нову програму співпраці з МВФ вже восени.

При цьому економіст додав, що також можливий варіант, коли українська сторона і МВФ досягнуть "передомовленостей" в поточній програмі (в сфері антикорупційного порядку), в результаті яких Київ отримає поступки від керівництва фонду, і буде продовжена поточна програма.

При цьому він додав, що для України важливий сам факт продовження співпраці з МВФ, а не факт отримання 2,5 млрд доларів, оскільки від цього також залежить і отримання Україною макрофінансової допомоги від інших міжнародних фінансових інституцій.

"Більш важливий сигнал, ніж сам по собі обсяг фінансування", - підсумував економіст.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 21 травня розпочне роботу в Україні для оцінювання виконання поточної програми співробітництва з фондом stand-by і консультацій за IV статтею статуту МВФ.