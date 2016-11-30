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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Подавляющее количество принятых в эксплуатацию с начала года новостроек столицы имеют 13 и более этажей

Киев • УНН

 • 7011 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве строятся преимущественно многоэтажные жилые дома - 86% принятs[ с начала года в эксплуатацию новостроек имеют 13 и более этажей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления статистики в Киеве.

Подавляющее количество принятых в эксплуатацию с начала года новостроек столицы имеют 13 и более этажей

Так, общая площадь новых жилых домов, которые имеют 13 и более этажей, составляет 86,0% от общего принятого в эксплуатацию жилья или 570,4 тыс.квадратних метров, в т.ч. 16-этажные и выше - 83,6% (554,8 тыс. квадратных метров),
13 - 15 - этажные - 2,4% (15,6 тыс. квадратных метров).

Всего в январе-сентябре 2016 года в целом по предприятиям застройщикам на территории города принято в эксплуатацию жилых домов общей площадью 699,6 тыс. квадратных метров.

Напомним, недавно в рамках спецпроекта "Руфер" эксперты оценили самую высокую новостройку Левого берега столицы - ЖК "Киевская Венеция" (ПАО "ХК" Киевгорстрой "), что на ул. Воссоединения, 21-В.

Дом расположен прямо на берегу Русановского канала. Имеет 37-этажей, но три нижнии этажи отведены под коммерческие помещения, два верхних - под технические нужды. Поэтому наиболее высотные квартиры здесь находятся на 35-м этаже. Из окон дома открывается панорама всего левого берега.

 

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