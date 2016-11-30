Переважна кількість прийнятих в експлуатацію з початку року новобудов столиці мають 13 і більше поверхів

Так, загальна площа нових житлових будинків, які мають 13 і більше поверхів, становить 86,0% від загального прийняття в експлуатацію житла або 570,4 тис.квадратних метрів, у т.ч. 16-поверхові і вище — 83,6% (554,8 тис. метрів квадратних),

13 — 15 — поверхові — 2,4% (15,6 тис. метрів квадратних).

Всього у січні—вересні 2016 р. у цілому по підприємствах забудовниках на території міста прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею 699,6 тис. метрів квадратних.

Нагадаємо, нещодавно в рамках спецпроекту “Руфер” експерти оцінили найвищу новобудову Лівого берегу столиці — ЖК “Київська Венеція” (ПАТ “ХК “Київміськбуд”), що на просп. Возз’єднання, 21-В.

Будинок розташований прямо на березі Русанівського каналу. Має 37-поверхів, але три нижні поверхи відведені під комерційні приміщення, два верхніх — під технічні потреби. Тому найбільш висотні квартири тут знаходяться на 35-му поверсі. З вікон будинку відкривається панорама усього лівого берегу.