Переучредить без рф: Кулеба рассказал, как спасти ОБСЕ
Киев • УНН
Глава МИД Украины считает, что для того, чтобы действительно спасти ОБСЕ нужно переучредить ОБСЕ без россии, или найти путь исключить рф из ОБСЕ.
Для того, чтобы действительно спасти ОБСЕ от полного коллапса и развала нужно переосновать ее без россии, или найти путь исключить рф из организации. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба журналистам в штаб-квартире НАТО, передает корреспондент УНН.
Что касается решения о приглашении лаврова, то есть группа стран, государств-участников ОБСЕ, которые считают, что на этот шаг стоило пойти для того, чтобы спасти ОБСЕ от полного коллапса и развала. В связи с тем, что нужно принять решение о бюджете, о председательстве и о переназначении руководителей организаций Генерального секретаря и руководителей институтов
Он считает, что для того, чтобы действительно спасти ОБСЕ нужно переосновать ОБСЕ без россии, или найти путь исключить рф из ОБСЕ.
"Я считаю и моя позиция известна хорошо, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то мы должны или переосновать ОБСЕ без россии, или найти путь исключить россию из ОБСЕ", - отметил Кулеба.
Кроме того, он сказал пару слов в защиту Македонии, которая в этом году председательствует в ОБСЕ.
"Что касается македонского председательства, то я хочу сказать пару слов в защиту. Весь год Северная Македония принципиально и последовательно поддерживала Украину", - добавил Кулеба.
Дополнение
Сначала Украина заявила, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу МИДа рф Сергея лаврова
Впоследствии стало известно, что министры иностранных дел стран Балтии также не будут участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, на которой будет присутствовать министр иностранных дел россии сергей лавров.
Переучредить без рф: Кулеба рассказал, как спасти ОБСЕ
Глава МИД Украины считает, что для того, чтобы действительно спасти ОБСЕ нужно переучредить ОБСЕ без россии, или найти путь исключить рф из ОБСЕ.
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