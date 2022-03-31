Передвигаться только группой и не вступать в споры: разведка получила инструкцию для российской делегации в Турции

Цитата

"Не поддаваться на провокации, вести себя достойно, не вступать в полемику и споры, передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства россии", — говорится в инструкции для российской делегации в Турции.

Детали

Сообщается, что Главное управление разведки получило документ, который свидетельствует о будущем посещение Турции российской делегации с целью принять участие в Международном авиасалоне "Евразийское авиашоу - 2022".

"В документе представитель "Ростех" в Турции предупредил своих российских коллег о неутешительной для россии ситуации в Турции и дал рекомендации относительно поведения делегации во время визита и как скрывать свою принадлежность к стране-агрессору", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что россия стала нежелательной страной во всех демократических государствах, ибо русских не рады видеть среди свободных народов.

"И так будет и впредь! Теперь быть представителем из россии должно быть стыдно, ведь каждый из вас является соучастником всех военных преступлений против цивилизованного мира", - отмечают в разведке.

Дополнение

Высший совет правосудия просит исключить россию из состава ООН и ОБСЕ.



