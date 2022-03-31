Пересуватися лише групою та не вступати в суперечки: розвідка здобула інструкцію для російської делегації у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Представник "Ростех" у Туреччині підготував спеціальні інструкції для російської делегації, яка бере участь у Міжнародному авіасалоні "Євразійське авіашоу - 2022". Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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"Не піддаватися на провокації, вести себе гідно, не вступати в полеміку та суперечки, пересуватися лише організованою групою у супроводі працівника представництва чи посольства росії" — ідеться в інструкції для російської делегації в Туреччині.
Деталі
Повідомляється, що Головне управління розвідки здобуло документ, який свідчить про майбутнє відвідування Туреччини російської делегації з метою взяти участь у Міжнародному авіасалоні "Євразійське авіашоу - 2022".
"У документі представник "Ростех" у Туреччині попередив своїх російських колег про невтішну для росії ситуацію в Туреччині та дав рекомендації щодо поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
В розвідці зазначають, що росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, бо росіян не раді бачити серед вільних народів.
"І так буде й надалі! Тепер бути представником з росії повинно бути соромно, адже кожний з вас є співучасником всіх воєнних злочинів проти цивілізованого світу", - наголошують в розвідці.
Доповнення
Вища рада правосуддя просить виключити росію зі складу ООН і ОБСЄ.