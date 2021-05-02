Прервали гегемонию "Ювентуса": "Интер" завоевал чемпионство Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По итогам части поединков 34 тура итальянской Серии А определился досрочный победитель чемпионата, которым стал “Интер”, сообщает УНН со ссылкой сайт Серии А.
Детали
“Наполи” и “Аталанта” потеряли очки в своих матчах, что позволило “нерадзурри” обогнать ближайших конкурентов (“Милан” и “Аталанту”) на 13 очков за четыре тура до окончания первенства. Такая разница сделала из “Интера” досрочного чемпиона Италии.
Для “Интера” это первый чемпионский титул за последние 11 лет (начиная с 2010 года). “Черно-синие” сумели прервать 9-летнюю чемпионскую серию “Ювентуса”.
Кроме того, этот титул стал 19-м для клуба в истории. По этому показателю “Интер” вышел на чистое второе место, обойдя “Милан”, у которого осталось 18 титулов.
Символично, что предварительную (9-летнюю) чемпионскую серию “Ювентуса” начал нынешний главный тренер “Интера” Антонио Конте.
Дополнение
В другом поединке тура римское “Лацио” в результативной битве победило “Дженоа” — 4:3.