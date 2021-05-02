Перервали гегемонію "Ювентуса": "Інтер" завоював чемпіонство Серії А

Деталі

“Наполі” та “Аталанта” втратили очки у своїх матчах, що дозволило “нерадзуррі” обігнати найближчих конкурентів (“Мілан” та “Аталанту”) на 13 очок за чотири тури до завершення першості. Така різниця зробила з “Інтера” дострокового чемпіона Італії.

Для “Інтера” це перший чемпіонський титул за останні 11 років (починаючи з 2010 року). “Чорно-сині” зуміли перервати 9-річну чемпіонську серію “Ювентуса”.

Крім того, цей титул став 19-м для клубу в історії. За цим показником “Інтер” вийшов на чисте друге місце, обійшовши “Мілан”, у якого залишилося 18 титулів.

Символічно, що попередню (9-річну) чемпіонську серію “Ювентуса” розпочав нинішній головний тренер “Інтера” Антоніо Конте.

Доповнення

В іншому поєдинку туру римське “Лаціо” у результативній битві перемогло “Дженоа” — 4:3.