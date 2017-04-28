Перевод "средств Януковича" в Госказначейство завершился - Ю.Луценко (дополнено)

"Перечисление конфискованных Генпрокуратурой в преступной группировки 1,5 млрд долл. завершено!", - сообщил Ю.Луценко.

Он отметил, что украинцы должны почувствовать результат возвращенных средств уже в этом году.

"Теперь дело за правительством и парламентом. Надо, чтобы еще в этом году простые украинские граждане почувствовали результат этих возвращенных от мафии средств", - написал Генпрокурор.

Как сообщал УНН, средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины.