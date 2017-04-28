Перерахунок "коштів Януковича" до Держказначейства завершився - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Перерахунок близько 1,5 млрд дол. коштів, викрадених командою екс-президента України Віктора Януковича, на єдиний рахунок Державного казначейства України завершилась. Про це повідомив Генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Перерахування конфіскованих Генпрокуратурою у злочинного угрупування 1,5 млрд дол завершено!", - повідомив Ю.Луценко.
Він зазначив, що українці мають відчути результат повернутих коштів цього року.
"Тепер справа за урядом і парламентом. Треба, щоб ще цього року прості українські громадяни відчули результат цих повернутих від мафії коштів", - написав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, кошти обсягом 1,4 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України.