Переодетые в полицейскую форму мужчины подстрелили кандидата в депутаты в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Переодетые в полицейскую форму двое мужчин ворвались в жилище кандидата в депутаты в Сумской области, подстрелили его и нанесли телесные повреждения его жене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.
"Вчера, около 20:00, в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в жилище 48-летнего жителя Кролевца и нанесли ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей.
Только человек открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности, указали в полиции.
Супруги, как отмечается, оказало сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они и сообщили правоохранителям о нападении. Оперативно прибывшие на вызов полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался и убежал.
Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины "Разбойное нападение", в рамках которого ведут поиски беглеца и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Задержанный злоумышленник сейчас находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, нацгвардийця в Сумской области задержали за убийство.