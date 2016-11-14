Победительницу международной "кулинарной олимпиады" отметят в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Завтра, 15 ноября, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль вручит награды известному закарпатскому кондитеру Игорю Бондаренко, а также шоколатье Людмиле Дубиш, которая стала призером международного кулинарного конкурса в Германии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА, сообщает УНН.
Закарпатка Л.Дубиш в составе украинской сборной завоевала серебряную медаль кулинарной олимпиады, которая состоялась в г. Эрфурт. Кроме того, в атриуме Закарпатской облгосадминистрации пройдет выставка кондитерских композиций победительницы конкурса.
Справка: Кулинарная олимпиада в Эрфурте - гастрономическое мероприятие, которое происходит раз в четыре года и считается одним из крупнейших съездов поваров на планете. В этом году в олимпиаде приняли участие тысяча кулинаров из 42-х стран мира.