Переможницю міжнародної "кулінарної олімпіади" відзначать на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Завтра, 15 листопада, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вручить нагороди відомому закарпатському кондитеру Ігорю Бондаренку, а також шоколатьє Людмилі Дубіш, яка стала призером міжнародного кулінарного конкурсу в Німеччині. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, повідомляє УНН.
Закарпатка Л. Дубіш у складі української збірної завоювала срібну медаль кулінарної олімпіади, яка відбулася у м. Ерфурт. Окрім того, в атріумі Закарпатської облдержадміністрації пройде виставка кондитерських композицій переможниці конкурсу.
Довідка. Кулінарна олімпіада в Ерфурті – гастрономічний захід, який відбувається раз на чотири роки і вважається одним із найбільших з’їздів кухарів на планеті. Цього року в олімпіаді взяла участь тисяча кулінарів з 42-х країн світу.