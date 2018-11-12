Победитель "Лото-Забава" потратит выигранный в лотерею миллион на дочку

11 ноября он вместе с женой Мариной приехал в студию “Лото-Забава”, где им в прямом эфире вручили заветный чек и попросили рассказать, как удалось стать миллионерами, и как они решили распорядиться выигранными деньгами.

Победитель признался, что имеет небольшой опыт игры в лотерею.

“Играю я очень недолго, буквально полгода. До этого выигрыши были, но очень мелкие, 15-20 грн. На тираж от 9 сентября я приобрел три лотерейных билета. Хотелось отвлечься от работы оригинальным способом, а не традиционным — покупкой семечек или конфеток”, — вспоминает миллионер.

О выигрыше новоиспеченный миллионер узнал сначала из Интернета, а потом — из уст продавца лотерейных билетов.

“В шоке были и я, и женщина, которая продала лотерейный билет. Слава Богу, все обошлось, и оказывать первую помощь никому не пришлось”, — рассказал Гречко.

Победитель немедленно сообщил о выигрыше своей жене. Она поверила, но не сразу.

“Я поверила только тогда, когда увидела чек, подтверждающий выигрыш”, — вспоминает супруга миллионера.

Планы на денежный приз супруги уже составили.

“Потратить выигрыш, в основном, планируем на дочку. Речь идет о ее развитии, обучении. Ей 6 лет. И если что-то останется — купим себе квартиру. Мы мечтаем о собственном жилье”, — сказал миллионер, добавив, что не собирается останавливаться на этом выигрыше.

“Если не пытаться что-то сделать — ничего получится. Нужно пробовать, и мы этим займемся. Ведь если повезло один раз, то, возможно, повезет еще”, — сказал миллионер.

Стоит отметить, что Александр и Марина приняли участие в эфире, приуроченному ко Дню рождения самой популярной украинской лотереи. Напомним, что за 19 лет благодаря “Лото-Забава” в Украине появилось 308 миллионеров и 29 из них — в этом году.