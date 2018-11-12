Переможець "Лото-Забава" витратить виграний в лотерею мільйон на доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Житель Нікополя Дніпропетровської області Олександр Гречко 9 вересня цього року в 996-му тиражі “Лото-Забава” виграв 1 мільйон гривень, передає УНН.
11 листопада він разом з дружиною Мариною приїхав в студію "Лото-Забава", де їм в прямому ефірі вручили заповітний чек і попросили розповісти, як вдалося стати мільйонерами, і як вони вирішили розпорядитися виграними грошима.
Переможець зізнався, що має невеликий досвід гри в лотерею.
"Граю я дуже недовго, буквально півроку. До цього виграші були, але дуже дрібні, 15-20 грн. На тираж від 9 вересня я придбав три лотерейні квитки. Хотілося відволіктись від роботи оригінальним способом, а не традиційним - придбанням насіння або цукерочок", - згадує мільйонер.
Про виграш новоспечений мільйонер дізнався спочатку з Інтернету, а потім - з вуст продавця лотерейних квитків.
"У шоці були і я, і жінка, яка продала лотерейний квиток. Слава Богу, все обійшлося, і надавати першу допомогу нікому не довелося", - розповів Гречко.
Переможець негайно повідомив про виграш своїй дружині. Вона повірила, але не відразу.
"Я повірила тільки тоді, коли побачила чек, який підтверджує виграш", - згадує дружина мільйонера.
Плани на грошовий приз подружжя вже склали.
"Витратити виграш, в основному, плануємо на дочку. Йдеться про її розвиток, навчання. Їй 6 років. І якщо щось залишиться - купимо собі квартиру. Ми мріємо про власне житло", - сказав мільйонер, додавши, що не збирається зупинятися на цьому виграші.
"Якщо не намагатися щось зробити - нічого вийде. Потрібно пробувати, і ми цим займемося. Адже якщо пощастило один раз, то, можливо, пощастить ще", - сказав мільйонер.
Варто зазначити, що Олександр і Марина взяли участь в ефірі, приуроченому до Дня народження найпопулярнішої української лотереї. Нагадаємо, що за 19 років завдяки "Лото-Забава" в Україні з'явилося 308 мільйонерів і 29 з них - в цьому році.