Победитель чемпионата мира и правый защитник "Фулхэма" скончался в возрасте 83 лет

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Киев • УНН

 • 774367 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Джордж Коэн, правый защитник сборной Англии, выигравшей чемпионат мира 1966 года, умер в возрасте 83 лет, информирует УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Правый защитник играл каждую минуту в шести матчах турнира 1966 года и был вице-капитаном в победе над ФРГ со счетом 4:2 в финале "Уэмбли".

Коэн, который всю свою клубную карьеру провел в "Фулхэме", выиграл за сборную Англии 37 матчей.

За 13-летнюю игровую карьеру в "Фулхэме", с 1956 по 1969 год, Коэн провел за клуб 459 матчей.

После своей игровой карьеры, закончившейся к его 30-летию из-за травмы колена, он тренировал молодежную команду "Фулхэма" и некоторое время руководил клубом "Тонбридж".

В 2000 году Коэн был награжден MBE за заслуги перед футболом вместе с четырьмя своими товарищами по команде: Роджером Хантом, Аланом Боллом, Рэем Уилсоном и Нобби Стайлзом.

Коэн также был участником кампании и собирателем средств на исследование рака, унесшего жизнь его товарища Бобби Мура, и слабоумия, от которого пострадали многие члены его команды в более поздние годы.

В 2017 году Коэн заявил, что после своей смерти пожертвует свой мозг для научных исследований.

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