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Переможець чемпіонату світу та правий захисник "Фулхема" помер у віці 83 років

Переможець чемпіонату світу та правий захисник "Фулхема" помер у віці 83 років

Київ • УНН

 • 774370 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Джордж Коен, правий захисник збірної Англії, яка виграла чемпіонат світу 1966 року, помер у віці 83 років, інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Правий захисник грав кожну хвилину у шести матчах турніру 1966 року та був віце-капітаном у перемозі над ФРН з рахунком 4:2 у фіналі "Уемблі".

Коен, який всю свою клубну кар'єру провів у "Фулхемі", виграв за збірну Англії 37 матчів.

За 13-річну ігрову кар'єру у "Фулхемі", з 1956 до 1969 року, Коен провів за клуб 459 матчів.

Після своєї ігрової кар'єри, яка закінчилася до його 30-річчя через травму коліна, він тренував молодіжну команду "Фулхема" і якийсь час керував клубом "Тонбрідж".

У 2000 році Коен був нагороджений MBE за заслуги перед футболом разом із чотирма своїми товаришами по команді: Роджером Хантом, Аланом Боллом, Реєм Вілсоном та Ноббі Стайлзом.

Коен також був учасником кампанії та збирачем коштів на дослідження раку, який забрав життя його товариша Боббі Мура, і недоумства, від якого постраждали багато членів його команди в пізніші роки.

2017 року Коен заявив, що після своєї смерті пожертвує свій мозок для наукових досліджень.

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