Победа в овертайме: в НБА завершился первый поединок плей-офф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. БК "Денвер Наггетс" вышел победителем из первого поединка стартового раунда плей-офф НБА над "Ютой Джаз", сообщает корреспондент УНН.
Сначала лидерство захватили игроки “Денвера” (24:16), которые находились впереди долгое время — 59:52 по итогам половины встречи. Однако на старте третьей четверти игроки “Юты” смогли выровнять положение. В результате судьба матча решилась в овертайме, где лучшими стали баскетболисты “Наггетс” — 135:125.
Отметим, что защитник “Юты” Донован Митчелл установил собственный рекорд результативности в карьере, а также обновил рекорд в истории клуба (принадлежал Карл Мэлоун, 50 очков), набрав 57 очков. Также в активе американца 9 подборов и 7 передач. Лучшими у победителей стали Мюррей — 36 очков и Йокич — 29.
Добавим, плей-офф НБА происходит без зрителей в Орландо из-за пандемии коронавируса.