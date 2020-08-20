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Перемога в овертаймі: в НБА завершився перший поєдинок плей-офф

Перемога в овертаймі: в НБА завершився перший поєдинок плей-офф

Київ • УНН

 • 10402 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. БК "Денвер Наггетс" вийшов переможцем з першого поєдинку стартового раунду плей-офф НБА над "Ютою Джаз", повідомляє кореспондент УНН.

Спочатку лідерство захопили гравці “Денвера” (24:16), які перебували попереду довгий час — 59:52 за підсумками половини зустрічі. Однак на старті третьої чверті гравці “Юти” змогли вирівняти становище. Як наслідок доля матчу вирішилася в овертаймі, де кращими стали баскетболісти “Наггетс” — 135:125.

Зазначимо, що захисник “Юти” Донован Мітчелл встановив власний рекорд результативності в кар’єрі, а також оновив рекорд в історії клубу (належав Карлу Мелоуну, 50 очок), набравши 57 очок. Також в активі американця 9 підбирань і 7 передач. Кращими у переможців стали Мюррей — 36 очок та Йокіч — 29.

Додамо, плей-офф НБА відбувається без глядачів в Орландо через пандемію коронавірусу.

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