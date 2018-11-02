Победа над "Белым Барсом" вернула "Кременчуг" в лидеры УХЛ

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Белой Церкви состоялся заключительный матч 14-го тура чемпионата Украины по хоккею — чемпионата Украинской хоккейной лиги между “Белым Барсом” и “Кременчугом”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клубов.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами ​​- счёт в матче открыл Иван Савченко, и ровно через минуту свой момент у чужих ворот реализовал Богдан Арабов.

Почти весь второй период команды провели в неполных составах: на двоих “Белый Барс” и “Кременчуг” получили 11 малых штрафов. Трижды зрители увидели игру в формате 5×3, и одним из своих шансов воспользовались кременчужане — на 27-й минуте дебютную шайбу в УХЛ забросил защитник Егор Севрюгин.

В середине третьего периода “Белый Барс” бросил все силы на атакующие действия, но пропустил — Алексей Ворона передачей вывел на бросок Ивана Савченко, который оформил дубль и поставил победную точку в матче.

Итак, подопечные Савицкого в упорной борьбе выиграли 3:1 и с 36 очками после 14 игр вышли на первую строчку несмотря на равенство баллов из ХК “Днепр”.

Отметим, что три передачи в игре сделал Алексей Ворона.

Добавим также, следующий поединок “горожане” сыграют дома на СК “Айсберг” 3 ноября против донецкого “Донбасса”.

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