Перемога над "Білим Барсом" повернула "Кременчук" у лідери УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Білій Церкві відбувся заключний матч 14-го туру чемпіонату України з хокею — чемпіонату Української хокейної ліги між “Білим Барсом” і “Кременчуком”, інформує УНН із посиланням на прес-службу клубів.
У першому періоді команди обмінялися закинутими шайбами — рахунок в матчі відкрив Іван Савченко, і рівно через хвилину свій момент біля чужих воріт реалізував Богдан Арабов.
Майже весь другий період команди провели в неповних складах: на двох “Білий Барс” та “Кременчук” отримали 11 малих штрафів. Тричі глядачі побачили гру в форматі 5×3, і одним зі своїх шансів скористалися кременчужани — на 27-й хвилині дебютну шайбу в УХЛ закинув захисник Єгор Севрюгин.
В середині третього періоду “Білий Барс” кинув всі сили на атакуючі дії, але пропустив — Олексій Ворона передачею вивів на кидок Івана Савченка, який оформив дубль і поставив переможну крапку в матчі.
Отже, підопічні Савицького в завзятій боротьбі виграли 3:1 і з 36 очками після 14 ігор вийшли на перший рядок попри рівність балів із ХК “Дніпро”.
Відзначимо, що три передачі в грі зробив Олексій Ворона.
Додамо також, наступний поєдинок “городяни” зіграють вдома на СК “Айсберг” 3 листопада проти донецького “Донбасу”.