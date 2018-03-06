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Перемирие на Донбассе: боевики обстреляли жилые кварталы Счастья

Перемирие на Донбассе: боевики обстреляли жилые кварталы Счастья

Киев  •  УНН

 • 7698 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы города Счастье из вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном пресс-центром штаба АТО в Facebook, передает УНН.

Как сообщили в СЦКК, боевики нарушили "режим всеобъемлющего перемирия" и применили оружие, запрещенное минскими соглашениями, по городу Счастье. Отмечается, применили минометы 82 калибра и стрелковое оружие, из-за чего дома местных жителей получили значительные повреждения.

"В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12, а также по детскому саду "Звездочка". В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным украинской стороны СЦКК, ВСУ на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что такие действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ, является циничным пренебрежением всеми нормами международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям.

Указанное свидетельствует, добавили в СЦКК, о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ соблюдать всеобъемлющий режим прекращения огня на выполнение минских договоренностей, а также откровенную их заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий ВСУ.

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