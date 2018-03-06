Перемир’я на Донбасі: бойовики обстріляли житлові квартали Щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали міста Щастя з озброєння, забороненого мінськими угодами. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, опублікованій прес-центром штабу АТО у Facebook, передає УНН.
Як поінформували у СЦКК, бойовики порушили “режим всеохоплюючого перемир’я” і застосували зброю, заборонену мінськими угодами, по місту Щастя. Зазначається, застосували міномети 82 калібру та стрілецьку зброю, через що будинки місцевих мешканців зазнали значних пошкоджень.
“Зокрема, зафіксовано влучання бронебійно-запалювальних трасуючих боєприпасів у житлові будинки та господарські будівлі мирних мешканців по вулицях Республіканська, 1, Приозерна, 3, Матросова, 12, Республіканська, 27, Гагаріна, 4, Центральна, 12, а також по дитячому садочку „Зірочка“. У зазначених помешканнях зруйновані зовнішні стіни та вікна, а також значно пошкоджені меблі та побутова техніка. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними української сторони СЦКК, ЗСУ на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.
Українська сторона СЦКК наголосила, що такі дії з боку ватажків окупаційної адміністрації РФ, є цинічним нехтуванням усіма нормами міжнародного гуманітарного права, що несуть пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям.
Зазначене свідчить, додали в СЦКК, про явне небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ дотримуватися всеохоплюючого режиму припинення вогню на виконання Мінських домовленостей, а також відверту їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець ЗСУ.