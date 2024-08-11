Перемещение техники или личного состава белорусов рядом с границей Украины не фиксируется - ГПСУ

Перемещение техники или личного состава белорусов рядом с границей Украины не фиксируется - ГПСУ

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 09:05  •  3771 просмотра

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Представитель ГПСУ сообщил о стабильной ситуации на украинско-белорусской границе. беларусь нагнетает ситуацию, подыгрывая россии, но перемещений техники или войск у границы не зафиксировано.

Ситуация на украинско-белорусской границе остается стабильной и полностью контролируемой, однако снова растет напряженность из-за активизации беларуси, которая "подыгрывает" интересам россии. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Непосредственно по границе ситуация неизменна, она полностью контролируемая. Но конечно мы видим, что беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию, чтобы продолжать "подыгрывать" россии. Видим обвинения в сторону Украины - это неоднократно уже делалось лукашенко. На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники или личного состава", - отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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По его словам, в рамках информационного воздействия беларусь будет делать фото и видео материалы, возможно даже какие-то части будут находиться на направлении границы с Украиной.

"За тем, что происходит на территории беларуси активно следит наша разведка, для того, чтобы Украина имела возможность вовремя реагировать на все те вызовы, которые перед нами стоят в том числе и на этом направлении. Для нас граница с беларусью никогда не была второстепенной, она также имела приоритет для нас в плане обороны, по укреплениям по линии госрубежа и укрепления в приграничье, потому что мы хорошо помним 24 февраля", - добавил Демченко.

Напомним

лукашенко утверждает, что 9 августа ПВО сбила несколько целей, предположительно дронов, над территорией беларуси. По его словам, они прилетели из Украины, но доказательств не предоставил.

Министр обороны рф виктор хренин заявил, что в беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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