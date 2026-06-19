Переломы ребер и черепа - в Харьковской области мать подозревают в систематическом избиении младенца

В Харьковской области 22-летняя мать-одиночка применяла физическое насилие к новорожденной дочери, когда ей было всего несколько месяцев. Младенец получил переломы черепа, ребер и ноги, а также кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В конце января 2024 года в Харькове мать-одиночка родила девочку - Квитославу. По данным следствия, когда ребенку было всего несколько недель, женщина начала применять к ней физическое насилие.

В течение февраля–марта 2024 года мать неоднократно била дочь и совершала в отношении нее насильственные действия.

В результате девочка получила переломы ноги, костей черепа и ребер, а также тяжелую черепно-мозговую травму и кровоизлияния. Кроме того, эксперты обнаружили другие повреждения головного мозга, свидетельствующие о неоднократном травмировании младенца - говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии - в больницу его отвезла бабушка. Почти пять месяцев он находился на стационарном лечении.

Опека над девочкой была оформлена на бабушку.

Руководитель Слободской окружной прокуратуры г. Харькова вручил 22-летней матери подозрение по фактам:

умышленного нанесения телесного повреждения средней тяжести;

умышленного нанесения тяжкого телесного повреждения;

злостного невыполнения родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшего тяжкие последствия.

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