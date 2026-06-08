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Перехватчики нового поколения: в Минобороны заявили, что украинские дроны уже автономно сбивают «шахеды»

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Участник Brave1 создал систему автоматизации перехвата БпЛА на 95%. Разработка успешно прошла боевые испытания в Харьковской области.

Перехватчики нового поколения: в Минобороны заявили, что украинские дроны уже автономно сбивают «шахеды»

Украина масштабирует перехватчики нового поколения для усиления защиты неба. Участник кластера оборонных инноваций Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска дрона до уничтожения ударного БпЛА типа "шахед", передает УНН со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны сообщили, что разработка уже успешно прошла боевое испытание в Харьковской области.

В мае украинские дроны-перехватчики уничтожили более 3,5 тысяч российских беспилотников - Сырский04.06.26, 11:48 • 5622 просмотра

Как работает технология: от обнаружения "шахеда" до его автономного уничтожения

Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на вражеский беспилотник.

От прототипа до боевого применения менее чем за год

Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год. Это пример того, как украинские defense tech-решения быстро переходят от разработки к практическому применению на поле боя.

Автономность – одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города. Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях 

- заявил министр обороны Михаил Федоров.

Антонина Туманова

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