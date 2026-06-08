Перехватчики нового поколения: в Минобороны заявили, что украинские дроны уже автономно сбивают «шахеды»

Украина масштабирует перехватчики нового поколения для усиления защиты неба. Участник кластера оборонных инноваций Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска дрона до уничтожения ударного БпЛА типа "шахед", передает УНН со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны сообщили, что разработка уже успешно прошла боевое испытание в Харьковской области.

В мае украинские дроны-перехватчики уничтожили более 3,5 тысяч российских беспилотников - Сырский

Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на вражеский беспилотник.

Благодаря поддержке Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год. Это пример того, как украинские defense tech-решения быстро переходят от разработки к практическому применению на поле боя.

Автономность – одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города. Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях