В мае украинские дроны-перехватчики уничтожили более 3,5 тысяч российских беспилотников - Сырский

Украинские дроны-перехватчики в течение мая уничтожили более 3,5 тысяч вражеских БпЛА различных типов в трех эшелонах противовоздушной обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский, пишет УНН.

В течение мая украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских БпЛА различных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Самую высокую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май

Он отметил, что последствия ежедневных воздушных атак РФ были бы значительно тяжелее, если бы не системное развитие "малой ПВО" и укрепление ее возможностей Вооруженными силами. Сырский уточнил, что большинство обезвреженных "шахедов" РФ и других средств воздушного нападения — это результат работы украинских БпЛА-перехватчиков.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ сообщил, что в Украине увеличивают количество экипажей БпЛА-перехватчиков и активно обучают персонал. Параллельно продолжается создание четвертого эшелона противовоздушной обороны, который будет прикрывать еще две области.

По его словам, к борьбе с российскими дронами активно привлекают и армейскую авиацию: только в мае вертолеты уничтожили более 440 беспилотников различных типов. Сырский подчеркнул, что вертолеты оснащают современными средствами обнаружения и прицеливания, а также новым ракетным вооружением, которое уже демонстрирует высокую эффективность.

В то же время мы помним, что российский агрессор не стоит на месте. Враг постоянно меняет тактику применения БпЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции. На рабочем совещании по вопросам противодействия вражеским ударным БпЛА заслушал предложения по повышению эффективности нашей ПВО и дальнейшим уровням модернизации отечественных перехватчиков