Перехват: оккупантов наказывают "мясными штурмами" за критику власти РФ

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало очередной перехват разговора оккупантов. Один из россиян жалуется, что их отправляют на "передок" за кривое слово в адрес власти, пишет УНН.

Оккупант рассказывает, что один его знакомый отправился на "ноль", где был уничтожен Силами безопасности и обороны Украины вместе со всем своим оккупационным подразделением:

"Вот же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили".

Также он советует собеседнику не критиковать российскую власть, ведь за любое кривое слово в соцсетях карают отправкой в "мясной" штурм:

"Отправляют на передок на самую х*ету, понял?"

ГУР МО Украины напомнил ― за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет соответствующее возмездие.

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