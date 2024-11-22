Перехват: оккупантов наказывают "мясными штурмами" за критику власти РФ
Киев • УНН
ГУР обнародовал перехват разговора российских военных. Оккупант рассказывает, что за критику власти в соцсетях отправляют на самые опасные участки фронта, где подразделения несут значительные потери.
Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало очередной перехват разговора оккупантов. Один из россиян жалуется, что их отправляют на "передок" за кривое слово в адрес власти, пишет УНН.
Оккупант рассказывает, что один его знакомый отправился на "ноль", где был уничтожен Силами безопасности и обороны Украины вместе со всем своим оккупационным подразделением:
"Вот же пропал и рота его пропала. Короче, всю роту рас*уярили. И вот неделю назад подтвердили".
Также он советует собеседнику не критиковать российскую власть, ведь за любое кривое слово в соцсетях карают отправкой в "мясной" штурм:
"Отправляют на передок на самую х*ету, понял?"
ГУР МО Украины напомнил ― за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет соответствующее возмездие.
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