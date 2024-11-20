россия распространяет фейковые сообщения от ГУР об угрозе "особо массированного" удара

ukenru
Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
10:47 • 64897 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
10:02 • 66935 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
08:16 • 112744 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 140702 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 123371 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 134317 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 137529 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 126844 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 124925 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 124015 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона

 • 103718 просмотра
Террористическая страна перебрасывает старые САУ "Мста-С" на юг из-за дефицита техники

Террористическая страна перебрасывает старые САУ "Мста-С" на юг из-за дефицита техники

 • 103422 просмотра
В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

 • 110062 просмотра
Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

07:45 • 97015 просмотра
Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

08:11 • 75309 просмотра
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

11:21 • 38007 просмотра
публикации
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

11:50 • 28538 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

10:47 • 64875 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

08:16 • 112742 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 140702 просмотра
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 152646 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

11:05 • 16123 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

08:59 • 40804 просмотра
Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

08:11 • 75309 просмотра
Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

07:45 • 97015 просмотра
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

 • 93928 просмотра
Актуальное
россия распространяет фейковые сообщения от ГУР об угрозе "особо массированного" удара

россия распространяет фейковые сообщения от ГУР об угрозе "особо массированного" удара

Киев  •  УНН

 • 6035 просмотра

Read in English

Страна-агрессор проводит информационно-психологическую атаку, рассылая фейковые сообщения об угрозе массированных ударов. ГУР призывает доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины, распространяя фейковые сообщения от имени украинского ГУР о возможности массированного удара, сообщило в среду Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН

Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.  Данное сообщение-фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки

- указали в ГУР. 

В разведке призвали доверять информации только из официальных ресурсов и от представителей ГУР МО.

"Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими", - добавили в ГУР.

В разведке также призвали не поддаваться паническим настроениям.

Дополнение

США, Италия, Испания, Греция сегодня закрыли свои посольства в Киеве из-за данных разведки, указывающих на возможную крупную воздушную атаку. В последние дни кремль возмущался из-за решения Вашингтона разрешить Украине использовать против России американские ракеты большой дальности ATACMS.

песков отверг возможность "заморозки" войны в Украине и прокомментировал предупреждение США о возможной атаке20 нояб. 2024, 12:23 • 6983 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ukrainaУкраина