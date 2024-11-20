россия распространяет фейковые сообщения от ГУР об угрозе "особо массированного" удара
Киев • УНН
Страна-агрессор проводит информационно-психологическую атаку, рассылая фейковые сообщения об угрозе массированных ударов. ГУР призывает доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.
россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины, распространяя фейковые сообщения от имени украинского ГУР о возможности массированного удара, сообщило в среду Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. Данное сообщение-фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки
В разведке призвали доверять информации только из официальных ресурсов и от представителей ГУР МО.
"Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими", - добавили в ГУР.
В разведке также призвали не поддаваться паническим настроениям.
Дополнение
США, Италия, Испания, Греция сегодня закрыли свои посольства в Киеве из-за данных разведки, указывающих на возможную крупную воздушную атаку. В последние дни кремль возмущался из-за решения Вашингтона разрешить Украине использовать против России американские ракеты большой дальности ATACMS.
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