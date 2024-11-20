представитель российского диктатора дмитрий песков, комментируя информацию о готовности владимира путина обсудить с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, заявил, что замораживание "конфликта" неприемлемо для россии. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам, это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны - заявил Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор владимир путин готов обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но не хочет идти на серьезные территориальные уступки и требует от Киева отказаться от амбиций вступить в НАТО.

Также песков прокомментировал сообщение посольства США о возможном мощном авиаударе по Киеву. Он заявил, что этот вопрос связан с ходом "Свои относится к исключительной прерогативе минобороны россии".

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