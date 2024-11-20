песков отверг возможность "заморозки" войны в Украине и прокомментировал предупреждение США о возможной атаке
Киев • УНН
Спикер Путина отрицал возможность замораживания конфликта в Украине, несмотря на готовность обсуждать это с Трампом. Путин требует от Украины отказа от НАТО и не готов к территориальным уступкам.
представитель российского диктатора дмитрий песков, комментируя информацию о готовности владимира путина обсудить с Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, заявил, что замораживание "конфликта" неприемлемо для россии. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам, это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор владимир путин готов обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но не хочет идти на серьезные территориальные уступки и требует от Киева отказаться от амбиций вступить в НАТО.
Также песков прокомментировал сообщение посольства США о возможном мощном авиаударе по Киеву. Он заявил, что этот вопрос связан с ходом "Свои относится к исключительной прерогативе минобороны россии".
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