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Переходное правительство Сирии призвало рф пересмотреть военное присутствие и интересы в стране

Переходное правительство Сирии призвало рф пересмотреть военное присутствие и интересы в стране

Киев  •  УНН

 • 3976 просмотра

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Секретарь переходного правительства Сирии Обейда Арнаут призвал россию пересмотреть свое военное присутствие в стране после свержения режима Асада. Новая власть ведет переговоры с другими странами и стремится наладить международные отношения.

Переходное правительство Сирии после свержения режима Башара Асада заявило, что России стоит пересмотреть свое присутствие в государстве и интересы, связанные с Асадом. Об этом заявил секретарь переходного правительства Сирии Обейда Арнаут, передает Euronews, пишет УНН.

Я думаю, что россия должна пересмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы, которые были связаны с преступным режимом Асада. Они могут пересмотреть свою позицию и выступить с инициативой к новой администрации, чтобы показать, что они не имеют вражды к сирийскому народу, и что эпоха режима Асада наконец-то закончилась

- сказал Арнаут.

Представитель переходного правительства, назначенного повстанческой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", также назвал недавние российские действия в Сирии "неоднозначными". Арнаут считает, что решение Кремля вывезти свои корабли ВМС из портов и передислоцировать военную технику четко не свидетельствует о том, что РФ действительно отступает, или это часть регулярных передвижений.

Дополнение

Издание напоминает, что сейчас москва использует в Сирии 2 военные базы: военно-морскую базу Тартус на побережье Средиземного моря и военно-воздушную базу Хмеймим недалеко от портового города Латакия. 

Акцентировано, что Тартус имеет особенно критическое указание, поскольку предоставляет рф прямой выход к Средиземному морю, базу для проведения военно-морских учений, возможность базирования военных кораблей и размещения атомных подводных лодок. 

По словам Арнаута, переходное правительство Сирии ведет со многими странами мира переговоры на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что Дамаск вошел в новую фазу, ориентированную  на исправление десятилетий внутреннего раскола. Спикер добавил, что новая сирийская политика - "политика открытости, подхода, который стремится построить хорошие отношения со своими соседями и миром в целом".

Напомним

Европейский союз намерен поднять вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с повстанческими силами. Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас после встречи глав МИД в Брюсселе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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