Переговоры с В.Путиным пока отсутствуют в графике Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер сообщил, что в рабочем графике его начальника пока не запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"На следующей неделе он проведет встречи с представителями разведки", - сказал Ш.Спайсер.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа.