Переговори з В.Путіним поки відсутні у графіку Д.Трампа

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28 березня, 20:29 • 35000 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 96619 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 124892 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131239 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 227414 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168648 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188759 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172765 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164942 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351293 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прес-секретар обраного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер повідомив, що в робочому графіку його начальника поки не запланована зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

“На наступному тижні він проведе зустрічі з представниками розвідки”, — сказав Ш.Спайсер.

Раніше президент Росії Володимир Путін привітав з різдвяними та новорічними святами обраного президента США Дональда Трампа.

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