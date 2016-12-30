Переговори з В.Путіним поки відсутні у графіку Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прес-секретар обраного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер повідомив, що в робочому графіку його начальника поки не запланована зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“На наступному тижні він проведе зустрічі з представниками розвідки”, — сказав Ш.Спайсер.
Раніше президент Росії Володимир Путін привітав з різдвяними та новорічними святами обраного президента США Дональда Трампа.