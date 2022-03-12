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Переговоры с Путиным: Шольц и Макрон призвали прекратить огонь в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели совместную телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в офисе канцлера, европейские лидеры призвали хозяина Кремля к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению конфликта, передает УНН.

Цитата

"Переговоры являются частью международных усилий по прекращению войны в Украине. Во время 75-минутного разговора канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатического решения конфликта", - говорится в сообщении.

Детали

Подробности в офисе канцлера не привели, заявив, что стороны решили "не разглашать дальнейшее содержание разговора".

Также известно, что разговор длился 75 минут.

Добавим

В сообщении указано, утром канцлер "уже поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал его оценку ситуации; стороны договорились поддерживать связь".

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