Переговоры с Путиным: Шольц и Макрон призвали прекратить огонь в Украине

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"Переговоры являются частью международных усилий по прекращению войны в Украине. Во время 75-минутного разговора канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатического решения конфликта", - говорится в сообщении.

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Подробности в офисе канцлера не привели, заявив, что стороны решили "не разглашать дальнейшее содержание разговора".

Также известно, что разговор длился 75 минут.

Добавим

В сообщении указано, утром канцлер "уже поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал его оценку ситуации; стороны договорились поддерживать связь".

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