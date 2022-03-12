Ми передали іноземним лідерам питання, які обговорюються з Росією - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Українська сторона передала свої пропозиції лідерам деяких країн, які обговорюють їх з Росією. Україні надходять непогані сигнали. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.
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“Ми передали деяким лідерам питання, які проговорюються між українською та російською стороною, ті хто на контакті з російським лідером. Вони це мають. Вони це повинні проговорювати. Я знаю, що й від них сигнали непогані щодо пропозицій, які надійшли з нашого боку”, - розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявив, що з боку Росії вже почалися якісь розмови, а не ультиматуми під час переговорів.