Мы передали иностранным лидерам вопросы, которые обсуждаются с Россией - Зеленский

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“Мы передали некоторым лидерам вопросы, которые проговариваются между украинской и российской стороной, те кто в контакте с российским лидером. У них это есть. Они это должны проговаривать. Я знаю, что и от них сигналы неплохие относительно предложений, которые поступили с нашей стороны”, - рассказал Зеленский.

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Зеленский заявил, что со стороны России уже начались какие-то разговоры, а не ультиматумы во время переговоров.