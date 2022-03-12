Мы передали иностранным лидерам вопросы, которые обсуждаются с Россией - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Украинская сторона передала свои предложения лидерам некоторых стран, обсуждающих их с Россией. Украине поступают неплохие сигналы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает корреспондент УНН.
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“Мы передали некоторым лидерам вопросы, которые проговариваются между украинской и российской стороной, те кто в контакте с российским лидером. У них это есть. Они это должны проговаривать. Я знаю, что и от них сигналы неплохие относительно предложений, которые поступили с нашей стороны”, - рассказал Зеленский.
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Зеленский заявил, что со стороны России уже начались какие-то разговоры, а не ультиматумы во время переговоров.