Переговори з Путіним: Шольц і Макрон закликали припинити вогонь в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон провели спільну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомили в офісі канцлера, європейські лідери закликали господаря Кремля до негайного припинення вогню в Україні й дипломатичного вирішення конфлікту, передає УНН.
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"Переговори є частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні. Під час 75-хвилинної розмови канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні і дипломатичного вирішення конфлікту", – йдеться у повідомленні.
Деталі
Подробиць в офісі канцлера не навели, заявивши, що сторони вирішили "не розголошувати подальший зміст розмови".
Також відомо, що розмова тривала 75 хвилин.
Додамо
У повідомленні зазначено, вранці канцлер "вже поговорив із президентом України Володимиром Зеленським і дізнався його оцінку ситуації, що склалася; сторони домовилися підтримувати зв’язок".
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