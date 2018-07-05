Переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ стартуют 17 июля

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - отметил Шефчович.

Он также отметил, что 1-й раунд трехсторонних переговоров с украинскими и российскими партнерами состоится 17 июля. В переговорах примут участие как представители соответствующих правительств, так и коммерческих организаций.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также наш метод работы.

Понятно, что время важно. Переговоры, которые у нас впереди, сложные ... и поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия. Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения газовых вопросов, важных для заинтересованных сторон и транзита газа через Украину после 2019 года", - добавил Шефчович.

Напомним, Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние - с участием Российской Федерации - переговоры по транзиту газа европейским потребителям.

"Нафтогаз" поддерживает предложение проведения переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, но настоял на участии в них "Газпрома".

Ранее вице-президент Еврокомиссии Шефчович сообщил, что обратился к России и Украине с просьбой возобновить переговоры с ЕС по поводу их газового спора и продолжения транзита газа через Украину в Европу после окончания срока их контракта в 2019 году.