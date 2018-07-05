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Переговори щодо транзиту газу у форматі Україна-ЄС-РФ стартують 17 липня

Переговори щодо транзиту газу у форматі Україна-ЄС-РФ стартують 17 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Тристоронні переговори між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту газу заплановані на 17 липня. Про це заявив заступник голови Єврокомісії по Енергетичного союзу Марош Шефчовіч, передає УНН із посиланням на повідомлення Європейської комісії.

“Конструктивна і стабільна співпрацю між Росією і Україною в галузі енергетики має першорядне значення як для обох країн, так і для Європейського союзу. Необхідність довгострокового транзиту російського газу через Україну в ЄС надійним, комерційно життєздатним шляхом є невід’ємною частиною цього”, — зазначив Марош Шефчовіч.

Він також наголосив, що 1-й раунд тристоронніх переговорів з українськими та російськими партнерами відбудеться 17 липня. У переговорах візьмуть участь як представники відповідних урядів, так і комерційних організацій.

“Наша мета — узгодити наш довгостроковий порядок денний, а також наш метод роботи.

Зрозуміло, що час важливий. Переговори, які у нас попереду, складні ...і тому вимагають повної уваги і конструктивної участі. Як було доведено в минулому, тристоронній процес є найбільш ефективною платформою для пошуку задовільного вирішення газових питань, важливих для зацікавлених сторін і транзиту газу через Україну після 2019 року”, — додав Шефчовіч.

Нагадаємо, Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні — за участю Російської Федерації — переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів.

“Нафтогаз” підтримує пропозицію проведення перемовин у форматі Україна-ЄС-РФ, але наполіг на участі у них “Газпрому”.

Раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчовіч повідомив, що звернувся до Росії і України з проханням відновити переговори з ЄС з приводу їхньої газової суперечки і продовження транзиту газу через Україну до Європи після закінчення терміну їхнього контракту в 2019 році.

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