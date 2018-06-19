Предпосылок для дефицита пшеницы нет - Минагрополитики

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КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала апреля территории Украины наблюдались случаи засухи, однако июньские осадки стабилизировали ситуацию и вывели большинство областей из зоны риска. Несмотря на то, что некоторые области на юге и востоке страны остаются без осадков, прогноз урожая остается на уровне прошлого - в формате "60 млн тонн +". Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу правительства.

По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка, учитывая удачную зимовку озимых и запасы весенней влаги, которые положительно повлияли на начало уборочной кампании, серьезных снижений урожайности зерновых не ожидается.

"В связи с тем, что осадки уже начались, мы ожидаем, что в общем итоге валовой сбор ранних и поздних зерновых будет примерно на уровне прошлого года", - подчеркнул заместитель Минист.

"Так произошло в этом году, что Запорожскую область обходили абсолютно все дожди, их даже меньше было чем на территории Херсонщины, где локальные ливни все же отмечались. Это не является абсолютно критической ситуацией, просто в некоторых областях будет получено меньше урожай ранних колосовых зерновых", - отметила руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Как сообщал УНН, в Украине в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10% от прошлогоднего из-за засухи и будет на уровне 23,5 млн тонн. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

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