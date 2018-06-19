Передумов для дефіциту пшениці немає - Мінагрополітики

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КИЇВ. 19 червня. УНН. З початку квітня територією України спостерігалися випадки посухи, проте червневі опади стабілізували ситуацію і вивели більшість областей із зони ризику. Незважаючи на те, що деякі області на півдні та сході країни залишаються без опадів, прогноз цьогорічного врожаю залишається на рівні минулого – у форматі "60 млн тонн +". Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу уряду.

За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка, враховуючи вдалу перезимівлю озимих та запаси весняної вологи, які позитивно вплинули на початок збиральної кампанії, серйозних знижень урожайності зернових не очікується.

"У зв’язку з тим, що опади вже почалися, ми очікуємо, що в загальному підсумку валовий збір ранніх і пізніх зернових буде приблизно на рівні минулого року", - підкреслив заступник Мініст.

"Так сталося цього року, що Запорізьку область оминали абсолютно всі дощі, їх навіть менше було ніж на території Херсонщини, де локальні зливи все ж таки відмічалися. Це не є абсолютно критичною ситуацією, просто в деяких областях буде отримано менший урожай ранніх колосових зернових", - зазначила керівник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко.

Як повідомляв УНН, в Україні у цьому році урожай озимої пшениці буде менший на 8-10% від минулорічного через засуху і буде на рівні 23,5 млн тонн. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції керівник агрометеорологічного відділу гідрометцентру Тетяна Адаменко.

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