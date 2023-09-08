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Передача земли под Киевом в частные руки: появились новые подозреваемые

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В деле о завладении государственной землей под Киевом, в частности в Фастове и Пуще-Водице, стало больше подозреваемых. Добавилось еще двое чиновников, которым сообщили о подозрении, поинформировали в САП, пишет УНН.

Детали

О подозрении по делу о незаконном завладении земельными участками площадью более 1 200 га в Киевской области сообщили еще двум лицам 7 сентября.

Как указали в САП, речь идет о бывших начальнике одного из отделов в Фастовском районе ГУ Госгеокадастра в Киевской области и начальнике горрайонного управления в Киево-Святошинском районе и города Ирпень ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что 15 августа САП и НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых организатор преступной схемы и еще 4 участника.

Суть дела

Как сообщается, речь идет о периоде 2018-2019 годов. Схема, по сообщению, предусматривала бесплатную приватизацию земельных участков льготными категориями населения, в частности со статусом участника боевых действий. "Однако следствием установлено, что реализация такого права осуществлялась формально на основании поддельных документов", - рассказали в САП.

На сегодня установлено два эпизода - завладение почти 920 га государственной земли в городе Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" вблизи города Киева, сообщили в САП.

При этом в САП отметили, что в 2020-2021 годах на все земельные участки наложен арест с запретом их застройки и изменения целевого назначения.

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