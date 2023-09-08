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Передача землі під Києвом у приватні руки: з'явилися нові підозрювані

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. У справі про заволодіння державною землею під Києвом, зокрема у Фастові та Пущі-Водиці, побільшало підозрюваних. Додалося ще двоє чиновників, яким повідомили про підозру, поінформували у САП, пише УНН.

Деталі

Про підозру у справі щодо незаконного заволодіння земельними ділянками площею понад 1 200 га на Київщині повідомили ще двом особам 7 вересня.

Як вказали у САП, ідеться про колишніх начальника одного з відділів у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області та начальника міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та міста Ірпені ГУ Держгеокадастру у Київській області.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

У прокуратурі нагадали, що 15 серпня САП та НАБУ повідомили про підозру 5 особам, серед яких організатор злочинної схеми та ще 4 учасники.

Суть справи

Як повідомляється, ідеться про період 2018-2019 років. Схема, за повідомленням, передбачала безкоштовну приватизацію земельних ділянок пільговими категоріями населення, зокрема зі статусом учасника бойових дій. "Проте слідством установлено, що реалізація такого права здійснювалась формально на підставі підроблених документів", - розповіли у САП.

На сьогодні встановлено два епізоди - заволодіння майже 920 га державної землі у місті Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу міста Києва, повідомили у САП.

При цьому у САП зауважили, що у 2020-2021 роках на усі земельні ділянки накладено арешт із забороною їх забудови та зміни цільового призначення

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