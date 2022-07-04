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Передача костела святого Николая римско-католическому приходу планируется к концу 2023 года - Минкульт

Передача костела святого Николая римско-католическому приходу планируется к концу 2023 года - Минкульт

Киев • УНН

 • 610941 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Передачу костела святого Николая римско-католическому приходу святого Николая поручено обеспечить до конца 2023 года. Об этом по запросу журналиста УНН сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Детали

В Министерстве сообщают, что в настоящее время прорабатывается охранный договор на здание. Однако этот процесс задерживается, ведь существует ряд нормативно-правовых актов, что затрудняет решение этого вопроса. В частности, это Указ Президента от 1995 года, поручающий органам исполнительной власти не передавать закрепленное за национальными учреждениями Украины имущество, находящееся в собственности государства, другим организациям.

Кроме того, костёл закреплен на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины. А согласно Закону «О культуре» и постановлению Кабмина «Об условиях передачи памятников архитектуры религиозным организациям», сначала необходимо переместить Дом музыки в другое равноценное здание.

Также в ответе Минкульта говорится, что «военное положение является объективной причиной, которая усложняет быстрое решение указанного вопроса». Министерством разработаны соответствующие законодательные изменения, позволяющие начать процедуру передачи костела религиозной общине.

Цитата

«Процедура передачи в постоянное безвозмездное пользование религиозной организации «Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской Диеции Римско-Католической Церкви в г. Киеве» объекта недвижимого имущества – здания костела святого Николая будет завершена после внесения соответствующих изменений в законодательство и перемещения Национального дома органной и камерной музыки Украины в равноценное помещение», – говорится в ответе на запрос.

Напомним

Настоятель римско-католического прихода святого Николая отец Павел Вышковский сообщил, что костел святого Николая может не пережить зиму, если срочно не начать ремонтные работы. Однако это невозможно, пока здание не будет передано в фактическое владение прихода. Его передача должна была состояться 1 июня 2022 года.

В костеле Святого Николая в Киеве, в котором в сентябре прошлого года произошел пожар, завершились противоаварийные работы. Стоимость противоаварийных работ и услуг составила 21 546 802,90 грн.

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