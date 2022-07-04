Передача костелу святого Миколая римо-католицькій парафії планується до кінця 2023 року - Мінкульт

Деталі

У Міністерстві повідомляють, що наразі опрацьовується охоронний договір на будівлю. Проте цей процес затримується, адже існує низка нормативно-правових актів, що ускладнює розв'язання цього питання. Зокрема, це Указ Президента від 1995 року, який доручає органам виконавчої влади не передавати закріплене за національними закладами України майно, яке перебуває у власності держави, іншим організаціям.

Окрім того, костел закріплений на балансі Національного будинку органної та камерної музики України. А згідно з Законом «Про культуру» та постановою Кабміну «Про умови передачі пам’яток архітектури релігійним організаціям», спочатку необхідно перемістити Будинок музики в іншу рівноцінну будівлю.

Також у відповіді Мінкульту говориться, що «воєнний стан є об’єктивною причиною, яка ускладнює швидке вирішення зазначеного питання». Міністерством розроблено відповідні законодавчі зміни, які дозволять розпочати процедуру передачі костелу релігійній громаді.

Цитата

«Процедура передачі в постійне безоплатне користування релігійній організації «Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієції Римсько-Католицької Церкви у м. Києві» об’єкта нерухомого майна – будівлі костелу святого Миколая буде завершена після внесення відповідних змін до законодавства та переміщення Національного будинку органної та камерної музики України до рівноцінного приміщення», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо

Настоятель римо-католицької парафії святого Миколая отець Павло Вишковський повідомив, що костел святого Миколая може не пережити зиму, якщо терміново не розпочати ремонтні роботи. Проте це неможливо, поки будівля не буде передана у фактичне володіння парафії. Її передача мала відбутися 1 червня 2022 року.



У костелі Святого Миколая в Києві, у якому у вересні минулого року сталася пожежа, завершилися протиаварійні роботи. Вартість протиаварійних робіт та послуг становила 21 546 802,90 грн.