Передача костелу святого Миколая римо-католицькій парафії планується до кінця 2023 року - Мінкульт

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 43943 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 90218 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 143835 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 143886 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 151722 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 136543 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 109985 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105488 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 285502 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153325 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 93524 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 62759 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 136684 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 53863 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 33771 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 136684 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 285494 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 550545 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 496114 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 698173 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 20625 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 62759 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 93524 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 137071 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151042 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Передача костелу святого Миколая римо-католицькій парафії планується до кінця 2023 року - Мінкульт

Передача костелу святого Миколая римо-католицькій парафії планується до кінця 2023 року - Мінкульт

Київ • УНН

 • 610954 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Передачу костелу святого Миколая римо-католицькій парафії святого Миколая доручено забезпечити до кінця 2023 року. Про це на запит журналіста УНН повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Деталі

У Міністерстві повідомляють, що наразі опрацьовується охоронний договір на будівлю. Проте цей процес затримується, адже існує низка нормативно-правових актів, що ускладнює розв'язання цього питання. Зокрема, це Указ Президента від 1995 року, який доручає органам виконавчої влади не передавати закріплене за національними закладами України майно, яке перебуває у власності держави, іншим організаціям.

Окрім того, костел закріплений на балансі Національного будинку органної та камерної музики України. А згідно з Законом «Про культуру» та постановою Кабміну «Про умови передачі пам’яток архітектури релігійним організаціям», спочатку необхідно перемістити Будинок музики в іншу рівноцінну будівлю.

Також у відповіді Мінкульту говориться, що «воєнний стан є об’єктивною причиною, яка ускладнює швидке вирішення зазначеного питання». Міністерством розроблено відповідні законодавчі зміни, які дозволять розпочати процедуру передачі костелу релігійній громаді.

Цитата

«Процедура передачі в постійне безоплатне користування релігійній організації «Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієції Римсько-Католицької Церкви у м. Києві» об’єкта нерухомого майна – будівлі костелу святого Миколая буде завершена після внесення відповідних змін до законодавства та переміщення Національного будинку органної та камерної музики України до рівноцінного приміщення», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо

Настоятель римо-католицької парафії святого Миколая отець Павло Вишковський повідомив, що костел святого Миколая може не пережити зиму, якщо терміново не розпочати ремонтні роботи. Проте це неможливо, поки будівля не буде передана у фактичне володіння парафії. Її передача мала відбутися 1 червня 2022 року.

У костелі Святого Миколая в Києві, у якому у вересні минулого року сталася пожежа, завершилися протиаварійні роботи. Вартість протиаварійних робіт та послуг становила 21 546 802,90 грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаКультура
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45