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Перед взрывом свидетели слышали гул, похожий на полет беспилотного летательного аппарата - А.Матиос (дополнено)

Киев • УНН

 • 9760 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Перед взрывом на складе в Харьковской области свидетели слышали гул, похожий на полет беспилотного летательного аппарата. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"За допросами тех лиц суточного наряда, которых удалось в настоящее время процессуально допросить, перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на полет беспилотного летательного аппарата, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы", - сказал А.Матиос.

Он напомнил, что в 2:45 на технической территории арсенала воинской части А1352 вблизи Балаклеи на открытых площадках хранения складов ракетно-артиллерийского вооружения возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Общая территория арсенала составляет около 368 га, где по подтвержденным следствием данным хранится около 125 тысяч тонн боеприпасов.

"На данный момент каких-либо сведений о пострадавших гражданских или военных лиц нет", - сказал А.Матиос.

Он добавил, что в настоящее время проводится эвакуация из населенных пунктов Вербовка, Яковенко ВР и пригородов Балаклее, а также эвакуирован личный состав воинской части.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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