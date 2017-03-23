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Перед вибухом свідки чули гул, схожий на політ безпілотного літального апарату — А.Матіос (доповнено)

Перед вибухом свідки чули гул, схожий на політ безпілотного літального апарату — А.Матіос (доповнено)

Київ • УНН

 • 9763 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Перед вибухом на складі на Харківщині свідчки чул гул, схожий на політ безпілотного літального апарату. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

“За допитами тих осіб добового наряду, яких вдалося на цей час процесуально допитати, перед вибухом спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного із майданчиків відбулися вибухи”, — сказав А.Матіос.

Він нагадав, що о 2:45 на технічній території арсеналу військової частини А1352 поблизу Балаклеї на відкритих майданчиках зберігання складів ракетно-артилерійське озброєння виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Загальна територія арсеналу становить близько 368 га, де за підтвердженими слідством даними зберігається близько 125 тисяч тонн боєприпасів.

“На даний момент будь-яких відомостей про постраждалих цивільних чи військових осіб немає”, — сказав А.Матіос.

Він додав, що наразі проводиться евакуація з населених пунктів Вербовка, Яковенко ВР та передмість Балаклії, а також евакуйований особовий склад військової частини.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 “швидких”.

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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