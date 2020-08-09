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Перед выборами 170 гражданам отказали во въезде в Беларусь

Перед выборами 170 гражданам отказали во въезде в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 10961 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. За последнее время во въезде в Беларусь было отказано 170 гражданам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЕЛТА.

Так, как отмечается, президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что обстановка в стране в период проведения президентских выборов "из-под контроля не выйдет".

"По словам Президента (Беларуси Александра Лукашенко - ред.), утром он заслушал доклад Государственного пограничного комитета: за последнее время во въезде в Беларусь отказано 170 гражданам", - говорится в сообщении.

По словам белорусского лидера, граждане показывали или фальшивые визы, или вообще не могли объяснить, почему едут.

"Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны", - отметил Лукашенко.

В то же время, в сообщении не уточняется относительно отказа во въезде гражданам Украины.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

Также напомним, на всех въездах в белорусский Минск установили блокпосты, где выборочно проверяют автомобили. Кроме сотрудников ГАИ, здесь находятся и военные с автоматами.

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