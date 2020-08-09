На в'їзд до Мінська стягнули ДАІ та військових з автоматами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На всіх в'їздах до білоруського Мінська встановили блокпости, де вибірково перевіряють автомобілі. Окрім співробітників ДАІ, тут перебувають і військові з автоматами. Про це повідомили білоруська служба "Радіо Свобода" та портал Tut.by, передає УНН.
"Співробітники ДАІ за допомогою конусів звузили проїжджу частину на всіх під'їздах до столиці. Вони вибірково зупиняють автомобілі, перевіряють документи, а в деяких випадках просять відкрити багажник", - йдеться в повідомленні.
Також спільно з інспекторами на блокпостах працюють військові, а також люди в цивільній формі. Останні уважно стежать за машинами, знімають потік на камеру.
Окрім того, за інформацією "Радіо Свобода", на в'їзді в Мінськ з'явилися знаки про зниження швидкості до 20 км/год.
Як повідомлялося, у білоруському Мінську частково пропав інтернет сьогодні - у день, коли проходять вибори президента Білорусі.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.