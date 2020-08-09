На в'їзд до Мінська стягнули ДАІ та військових з автоматами

"Співробітники ДАІ за допомогою конусів звузили проїжджу частину на всіх під'їздах до столиці. Вони вибірково зупиняють автомобілі, перевіряють документи, а в деяких випадках просять відкрити багажник", - йдеться в повідомленні.

Також спільно з інспекторами на блокпостах працюють військові, а також люди в цивільній формі. Останні уважно стежать за машинами, знімають потік на камеру.



Окрім того, за інформацією "Радіо Свобода", на в'їзді в Мінськ з'явилися знаки про зниження швидкості до 20 км/год.



Як повідомлялося, у білоруському Мінську частково пропав інтернет сьогодні - у день, коли проходять вибори президента Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.